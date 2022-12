A partire dalle ore 20.30, nuovo appuntamento su Grp con Alessandro Costa e i suoi ospiti a Orgoglio Granata

La leggenda granata Natalino Fossati, il vulcanico Roberto Cavallo, il giornalista di One Football Renato Tubere, lo storico granata Luigi Bonomi, l’avvocato Daniele De Bellis, altri giocatori-Leggenda in collegamento. E ovviamente Alessandro Costa, coadiuvato da Lucrezia Maritano, Martina Anna Vannini, Emilia Boseica. Saranno loro a commentare i temi dell’attualità del Toro stasera 2 dicembre, a “Orgoglio Granata”, in diretta ed in presenza su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.30: i guai societari della Juventus, rivalutano l’operato di Cairo, “risparmioso” ma attento al bilancio? Il futuro di Juric: lascia a giugno o raddoppia fino al 2025? E se Juric lasciasse, chi allenerà il Toro 2023-24? Il Toro ai Mondiali: Vlasic agli ottavi (ma in panchina) stasera i 3 serbo-granata contro la Svizzera. Il mercato con Djidji in scadenza a giugno: rinnovo o via a gennaio? Il ritorno di Praet al Toro: il Leicester vuole 9 milioni, ma occhio al Bologna. Joao Pedro, Petagna, Lasagna, Shomurodov o Nzola? Sarà uno di loro il nuovo centravanti del Toro a gennaio? E ancora, il pagellone ed il programma degli allenamenti e delle partite del Toro di dicembre. Domani il Toro compie 116 anni, il programma delle celebrazioni.

Dove vedere Orgoglio Granata

Tutto questo e molto altro stasera, in “Orgoglio Granata” del venerdì, in onda su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.27 in diretta ed in presenza. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.