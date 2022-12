Dalle ore 20.30 su Grp va in onda una nuova puntata di Orgoglio Granata: ecco tutti i temi affrontati da Alessandro Costa e i suoi ospiti

La leggenda granata Natalino Fossati, il vulcanico Roberto Cavallo, il vice Direttore di Toro.it Andrea Piva, le interviste con Eraldo Pecci, Giancarlo Camolese, Giuseppe Pallavicini, Domenico Beccaria. Le immagini e le voci della “Hall of Fame” del Museo del Toro e della cena ufficiale del Toro Club San Mauro. Con la conduzione di Alessandro Costa, coadiuvato da Lucrezia Maritano, Federica Vecchiarino, Emilia Boseica.

Orgoglio Granata: i temi della puntata

Questi i temi ed i protagonisti della puntata di stasera 5 dicembre, di Orgoglio Granata”, in onda in diretta ed in presenza su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.30: i guai societari della Juventus, rivalutano l’operato di Cairo, “risparmioso” ma attento al bilancio? Il futuro di Juric: lascia a giugno o raddoppia fino al 2025? E se Juric lasciasse, chi allenerà il Toro 2023-24? Toro, sfuma la scudetto del 1927, la Figc non lo restituisce ai granata. Il programma degli allenamenti e delle partite del Toro di dicembre. E poi il mercato. Il ritorno di Praet al Toro: il Leicester vuole 9 milioni ma occhio al Bologna. Joao Pedro, Petagna, Lasagna, Shomurodov o Nzola? Chi di questi 5 sarà il nuovo centravanti del Toro a gennaio? Djidji ed Aina in scadenza a giugno: rinnovo o via a gennaio?

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.