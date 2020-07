Torna Orgoglio Granata: dal ko di Firenze al mercato, tanti i temi della puntata - Toro.it

Tra i tanti ospiti della puntata di questa sera di Orgoglio Granata ci saranno anche Natalino Fossati, l’avvocato Pierluigi Marengo e Oskar degli Statuto

Quinta diretta post-Covid questa sera, lunedi 20 luglio di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata, condotto da Alessandro Costa, assistito da Emilia Boseica. L’appuntamento è alle ore 21.00 su GRP Televisione (canale 13 del digitale e sulla pagina facebook di Grp). In primo piano ovviamente la sconfitta di Firenze ( dove il Toro non vince dal 1976) che non pregiudica la classifica granata ( 8 punti di margine sul Lecce terzultimo a 4 gare dalla fine) ma porta a 19 il compiuto delle sconfitte stagionale del Toro, dato statistico davvero molto amaro.

Orgoglio Granata: gli ospiti della puntata

Ospite in studio la “Leggenda granata” Natalino Fossati, ed in collegamento il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, Oskar leader degli Statuto, l’ex Presidente del Toro Avv. Pierluigi Marengo, David Bini presidente del Museo della Fiorentina e altri “giocatori Leggenda” del Toro. Ampio spazio ovviamente anche alla presentazione della sfida di dopodomani contro il Verona. E si parlerà anche di calciomercato e del futuro di Longo, Belotti, Sirigu e altri che in questa lunga estate calda potrebbero salutare la maglia granata, oppure annunciare che resteranno al Toro ancora a lungo. I tifosi ed i telespettatori potranno intervenire ed interagire in diretta, scrivendo messaggi o lasciando i loro vocali al numero 392-022.80.20