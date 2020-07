Orgoglio Granata torna su Grp: la diretta durante Inter-Torino - Toro.it

Alle 21 su Grp torna l’appuntamento con Orgoglio Granata, la trasmissione condotta da Alessandro Costa: tre ore di diretta fino a mezzanotte per seguire Inter-Torino

“A mezzanotte, in onda fino a mezzanotte…”. Non è un minaccioso coro da stadio, bensi quanto accadra’ stasera, 13 luglio, durante la quarta diretta post-Covid di “Orgoglio Granata”. Il rotocalco di attualità ed umanità granata condotto da Alessandro Costa, affiancato stasera da Natalino Fossati e Federica Biei, in onda su GRP Televsione ( canale 13 del digitale per chi vive in Piemonte,ed in diretta Facebook su Grp Tv per il resto del mondo) inizierà come sempre alle ore 21 con un ricco pre-partita, ma terminerà proprio a mezzanotte.

Questo per consentire di vivere insieme ai tifosi granata, le emozioni di Inter-Toro, inclusa l’analisi post-partita.

Per commentare la sfida tra i Longo-boys e l’Inter interverranno in collegamento ex calciatori-Leggenda del Toro, oltre a vari personaggi del mondo granata. Per aumentare l’effetto stadio, Stefano Vennneri in collegamento, leggerà le formazioni di Inter-Toro al momento del loro ingresso in campo, e urlerà al cielo i nomi degli eventuali (speriamo tanti) marcatori granata. Come fossimo al “Grande Torino” e non a San Siro.

I tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in diretta, scrivendo messaggi o lasciando i loro vocali al numero 392-022.80.20