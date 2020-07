Questa sera torna Orgoglio Granata: appuntamento alle ore 21 su GRP - Toro.it

Questa sera a Orgoglio Granata si parlerà del derby, perso per 4-1 dai granata, ma anche del Brescia, prossima avversaria del Toro

Terza diretta post-Covid questa sera, lunedi 6 luglio, di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata. L’appuntamento è alle ore 21 su GRP Televisione (canale 13 del digitale) e sulla pagina facebook di Grp). In primo piano ovviamente il derby che il Toro volenteroso ma fragile in difesa, ha perso sabato, mentre i risultati del week-end hanno fatto scivolare i Longo-boys al sedicesimo posto.

Orgoglio Granata, ampio spazio al derby ma non solo

Ospite in studio il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, mentre altre Leggende granata si collegheranno in diretta per commentare il momento delicato del Toro. Ampio spazio ovviamente anche alla presentazione della sfida di dopodomani contro il Brescia, che potrebbe dare sollievo al morale ed alla classififca del Toro. I tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in diretta, scrivendo messaggi o lasciando i loro vocali al numero 392-022.80.20