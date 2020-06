Torna Orgoglio Granata: l'appuntamento è alle 21 su Grp - Toro.it

Nella puntata di questa sera di Orgoglio Granata si parlerà della sconfitta subita dal Torino a Cagliari, ma anche delle prossime sfide con Lazio e Juve

Seconda diretta post-Covid questa sera, lunedi 29 giugno, di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata realizzato in collaborazione con Toro.it. L’appuntamento è alle ore 21 su GRP Televisione (canale 13 del digitale e sulla pagina facebook di Grp). L’analisi della debacle del Toro a Cagliari sarà il tema prioritario della puntata, ma ovviamnte grande spazio sarà dedicato alla doppia sfida che attende il Toro in settimana: domani contro la Lazio, sabato il derby.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Ospite in studio Natalino Fosssati e collegamenti con importanti personaggi del mondo granata per analizzare il delicato momento del Toro.

I tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in diretta, scrivendo messaggi o lasciando i loro vocali al numero 392-022.80.20