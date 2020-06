Stasera torna Orgoglio Granata - Toro.it

Dalle ore 21 su Grp Televesione, Alessandro Costa torna in diretta con una nuova puntata di Orgoglio Granata: la prima del post-Covid 19

Con la ripresa del campionato, dopo la lunga sosta forzata, stasera 22 giugno dalle ore 21 alle 22.30 torna “Orgoglio Granata”. Visibile su Grp Televisione, canale 13 del digitale per chi abita in Piemonte, e sulla pagina Facebook di “Grp Televisone” per chi vive altrove. Tra gli ospiti della prima puntata di “Orgoglio Granata” post-covid, condotta da Alessandro Costa e affiancato da Emilia Boseica: le leggende granata Giuseppe Pallavicini e Natalino Fossati, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, Stefano Venneri speaker ufficiale Torino Fc, i giornalisti Alessandro Muliari e Emiliano Latino.

Orgoglio granata: i contatti

I 2 temi principali saranno ovviamente i commenti post Toro-Parma e la vigilia di Toro-Udinese. Tra le rubriche fisse: “Pillole di storia” di Fabio Milano, “l’almanacco granata”, “le pagelle” e molte altre novità. I tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in diretta scrivendo messaggi o lasciando i loro vocali al numero 392-022.80.20