Orgoglio Granata, la puntata del 22 giugno 2020 su Grp

Riprende il campionato e ritorna anche l’appuntamento con Orgoglio Granata: appuntamento lunedì 22 giugno alle 21 su Grp Televisione

Riparte il campionato di Serie A e riparte anche il consueto appuntamento con Orgoglio Granata che, dopo le puntate antologiche trasmesse durante il periodo di lockdown, si prepara a rivestire i suoi panni tradizionali. Il programma dedicato al Torino, infatti, si ripropone live ogni Lunedi dalle ore 21 alle 22.30 su Grp Televisione, canale 13 del digitale per chi abita in Piemonte, e sulla pagina facebook di “Grp Televisone” per chi vive altrove. La prima puntata di “Orgoglio Granata” post-Covid, condotta come sempre da Alessandro Costa, andrà quindi in onda il prossimo lunedì 22 giugno e avrà al centro, ovviamente, la partita tra Toro e Parma. Ma non solo, visto il serratissimo programma della Serie A, sarà anche l’occasione per anticipare i temi di Toro-Udinese in programma martedì sera.

Gli ospiti della puntata

Ad accompagnare Alessandro Costa, per l’occasione, ci saranno i giocatori-Leggenda del Toro e tutti i principali personaggi del mondo granata. I tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in diretta scrivendo o lasciando i loro messaggi vocali al numero 392-022.80.20, oppure commentando le gesta del Toro sulla pagina facebook di “Orgoglio Granata”.