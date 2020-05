Orgoglio Granata: stasera gli ex, da Pulici a Ferrante, ricordano il Grande Torino - Toro.it

Questa sera su Grp, canale 13 del digitale terrestre, torna Orgoglio Granata: con Alessandro Costa e i suoi ospiti verrà ricordato il Grande Torino

In attesa del ritorno delle dirette di “Orgoglio Granata” programmate in concomitanza con la ripresa del campionato, stasera 31 maggio ore 20.45, GRP Televisione (canale 13 del digitale) riproporrà la puntata speciale di “Orgoglio Granata” dedicata al Grande Torino, in occasione del 71. anniversario dalla Tragedia di Superga. Dunque serata con immagini, racconti, aneddoti sul Grande Torino, ma anche con la partecipazione di grandi personaggi dell’attualita’ e della storia granata tra cui Pulici, Graziani e Marco Ferrante. Serata da non perdere.