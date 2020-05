Orgoglio Granata: nella puntata di stasera il ricordo di Don Aldo Rabino - Toro.it

Questa sera a partire dalle ore 20.34, come sempre su GRP (canale 13 del digitale terrestre), una nuova puntata di Orgoglio Granata

Il ricordo di “Don Aldo Rabino” per decenni padre spirituale del Toro, e persona dalla straordinaria umanità e generosità, è il tema dominante della puntata antologica di “Orgoglio Granata”, in onda stasera 17 maggio, ore 20.45 su Grp Televisione (canale 13 del digitale). La figura di Don Aldo sara’ ricordata da grandi personaggio del mondo granata che lo hanno conosciuto bene tra cui : Beppe Gandolfo, Franco Ossola, Angelo Cereser, Mister Gasperini, le gemelle Zunino (che hanno fondato il Toro Club Don Aldo) e i ragazzi dell'”Oasi”, l’associazione benefica voluta e creata da Don Aldo, sempre molto attiva per aiutare i bisognosi in tutto il mondo. La puntata, realizzata un mese dopo la scomparsa di Don Aldo, analizza anche l’attualità del Toro di quel periodo (settembre 2015) in cui i granata erano al secondo posto in campionato, prima di un vistoso calo nel girone di ritorno, nell’ultima stagione di Ventura.