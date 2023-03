Alessandro Costa conduce dalle ore 21, sempre su GRP, una nuova puntata di Orgoglio Granata con i suoi tanti ospiti

Alessandro Costa e Laura Massobrio, con i loro ospiti e Toro.it, proporranno una serata speciale oggi, 20 marzo 2023, di “Orgoglio Granata del lunedì”. Dalle ore 21 alle 23, per commentare la pesante sconfitta del Toro contro il Napoli. Ecco alcuni temi: il Toro poteva fare qualcosa di più? Juric ha le sue colpe ? Perché lo stadio del Toro è stato invaso dai tifosi napoletani? Questa sconfitta ridimensiona le prospettive europee del Toro? Perché Ilic, pagato a gennaio 17 milioni, ha iniziato dalla panchina? Schuurs, Gravillon e Milinkovic potevano limitare gli attaccanti del Napoli? Durante la pausa, Juric chiarirà se vuole restare al Toro? Anche stasera grandi ospiti come la leggenda granata Natalino Fossati, il vice Direttore di Toro.it e giornalista di Tuttosport Andrea Piva, il giornalista di “one football” Renato Tubere, il vulcanico Roberto Cavallo. In collegamento l’inviato di Tuttosport Camillo Forte. E poi il momento del Toro analizzato dal radiocronista principe di “Tutto il calcio minuto per minuto” Giovanni Scaramuzzino e la sconfitta del Toro commentata dal Direttore di “Torino Magazine ” Guido Barosio, dall’Avvocato Alessandro Baroni e dai tifosi granata.

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.