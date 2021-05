Torna l’appuntamento con Orgoglio Granata, stasera alle 20.30 su Grp, canale 13: ecco gli ospiti della trasmissione e i temi della puntata

Stasera ad “Orgoglio Granata” si analizzerà la tribolata stagione 2020-21 che si è conclusa ieri sera e si proverà a disegnare il Toro, ovviamente profondamente rivoluzionato. Dall’allenatore a molti giocatori e forse qualche quadro dirigenziale, di certo questa estate sarà lunga (non cortissima come nel 2020), e Toro-Benevento per molti è stata l’ultima partita in granata. Il tema del nuovo allenatore (nel caso molto verosimile che a Nicola non sarà rinnovato il contratto) sarà l’aspetto prioritario. Con Juric favorito, ma non l’unico candidato in lizza. E poi il capitolo degli addii: sicuro quello di Nkoulou, possibile quelli di Belotti e Sirigu. Insomma dopo un biennio vissuto molto pericolosamente, il Toro si appresta all’ennesima rivoluzione. E si parlerà molto anche del Presidente Cairo (venerdì ha compiuto 64 anni) che in queste settimane è stato spesso coinvolto in polemiche fastidiose, al termine di alcune delle quali si è dovuto spesso scusare.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Insomma una settimana di decisioni importanti i che ad “Orgoglio Granata” saranno commentate con gli ospiti in studio: l’avvocato Pierluigi MAREGNO, ex presidente del Toro, Andrea PIVA vicedirettore di Toro.it e Daniele CASELLA giornalista e marketing manager. Interverranno in diretta, per commentare la pessima stagione conclusa e parlare delle prospettive per il Toro 2021-22, alcuni giocatori-Leggenda della storia granata.

Come vedere “Orgoglio Granata”

Ed allora l’appuntamento è per stasera lunedì 24maggio, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, con “ORGOGLIO GRANATA” il rotocalco interamente dedicata al Toro, condotto da ALESSANDRO COSTA coadiuvato da LAURA MASSOBRIO in onda in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del digitale in Piemonte). Per i tifosi granata che abitano fuori dal Piemonte, “ORGOGLIO GRANATA” è visibile in streaming su www.grp.it. E tutti i telespettatori possono interagire in trasmissione, scrivendo messaggi che saranno letti in diretta al numero 392 0228020.