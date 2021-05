Torna l’appuntamento con Orgoglio Granata, stasera alle 20.30 su Grp, canale 13: ecco gli ospiti della trasmissioni e i temi della puntata

Stasera ad “Orgoglio Granata” si commenterà la settimana in teoria più lunga, quella del Toro, che però potrebbe diventare cortissima se domani i granata ottenessero contro la Lazio quel punto che vale la salvezza. Le umilianti sconfitte contro Milan e Spezia hanno determinato la contestazione di sabato sera, aggressiva verso Comi e Moretti, civile con Nicola ed i giocatori. Contestazione di cui saranno proposti i video, che saranno ovviamente commentati in studio. Ma la crisi del Toro coincide anche col momento difficile del Presidente Cairo che sembra in guerra con tutti. Dai tifosi che lo contestano per la crisi del Toro, ai i nomi letti sulla Lapide di Superga. Dal Sindaco Appendino (insultata pesantamente da Cairo parlando con alcuni tifosi, anche se ieri sono arrivate le pubbliche scuse di Cairo che ha definito il video “rubato”), a Commisso e Joe Barone che hanno accusato la “Gazzetta dello Sport” di distorcere le notizie e di umiliare tutti gli italo-americani. Dalla causa persa proprio da RCS contro Blackston, alla faida con Lotito che domani si consumerà sul campo.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Insommma una settimana di forti tensioni che ad “Orgoglio Granata” saranno commentate in studio dagli ospiti: l’avvocato Pierluigi MARENGO, ex Presidente Toro, Giovanni GORIA, Giornalista Toro.it, Daniele CASELLA, giornalista e marketing manager, Luigi BONOMI, scrittore granata, Andrea GIRAUDO, autore di un inno del Toro. Interverranno in diretta, per commentare la crisi granata, alcuni giocatori-Leggenda del Toro. Ovviamente sarà riservato un ampio tributo alla ricorrenza del 45.anno dalla vittoria del 7 scudetto del Toro che ricorreva ieri.

Come vedere “Orgoglio Granata”

Ed allora l’appuntamento è per stasera lunedi 17 maggio,dalle ore 20,30 alle ore 22,30, con “ORGOGLIO GRANATA” il rotocalco interamente dedicata al Toro, condotto da ALESSANDRO COSTA coadiuvato da LAURA MASSOBRIO in onda in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del digitale in Piemonte). Per i tifosi granata che abitano fuori dal Piemonte, “ORGOGLIO GRANATA” è visiile in streaming su www.grp.it. E tutti i telespettatori possono interagire in trasmissione, scrivendo messaggi che saranno letti in diretta al numero 392 0228020.