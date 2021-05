Questa sera alle ore 20.30 su Grp torna Orgoglio Granata con una nuova puntata: Verona-Torino e l’anteprima del match col Milan i grandi temi

Settimana intensissima per i tifosi del Toro: ieri pomerggio la partita del Bentegodi contro il Verona, dopodomani la sfida al “Grande Torino” contro il Milan, e sabato pomeriggio la sfida contro lo Spezia. Ma soprattutto stasera va in onda “Orgoglio Granata”: per commentare ad analizzare tutti i temi dell’attualità granata. Tra gli ospiti in studio: alcuni giocatori Leggenda del Toro interverranno in diretta per commentare la partita di Verona tra cui il mitico Gianni Bui; il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso; il giornalista esperto di calcio internazionale Renato Tubere; il giornalista e maretink manager Daniele Casella.

Orgoglio Granata, appuntmaento dalle ore 20.30 su Grp

Ed allora l’appuntamento è per stasera, lunedì 10 maggio, dalle ore 20,30 alle ore 22,30, con “Orgoglio Granata” il rotocalco interamente dedicata al Toro,condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio, in onda in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del digitale in Piemonte). Per i tifosi granata che abitano fuori dal Piemonte, “ORGOGLIO GRANATA” è visibile in streaming su www.grp.it. E tutti i telespettatori possono interagire in trasmissione per commentare le vicende granata scrivendo messaggi che saranno letti in diretta al numero 392.022.80.20

