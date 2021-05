Questa sera su Grp va in onda una nuova puntata di Orgoglio Granata: segui Torino-Parma insieme ad Alessandro Costa e i suoi ospiti

Stasera 3 ore di diretta imperdibili per i tifosi granata, dalle ore 20.30 alle 23.30 su GRP Televisione in “Orgoglio Granata”. Si inizia onorando il Grande Torino. Si continua commentando tutta la diretta di Toro-Parma (con ampio post partita) e si conclude ricordando ancora le gesta sportiva e l’umanità degli Angeli Invincibili del Grande Torino. Interverranno in diretta, per commentare la partita col Parma, alcuni giocatori Leggenda del Toro insieme agli ospiti in studio: Franco CARENA, autore della mostra “Toro per uomini. Uomini da Toro”, Giovanni GORIA, Giornalista di Toro.it, Renato TUBERE, giornalista esperto di calcio internazionale. E interverranno anche alcuni giornalisti in diretta dallo Stadio “Grande Torino” per raccontare Toro-Parma.

Come vedere Orgoglio Granata

Ed allora l’appuntamento è per stasera lunedì 3 maggio, dalle ore 20,30 alle ore 23,30, con “ORGOGLIO GRANATA” il rotocalco interamente dedicata al Toro,condotto da ALESSANDRO COSTA affiancato da LAURA MASSOBRIO, in onda in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del digitale in Piemonte). Per i tifosi granata che abitano fuori dal Piemonte, “ORGOGLIO GRANATA” è visibile in streaming su www.grp.it. E tutti i telespettatori possono interagire in trasmissione per commentare Toro- Parma e parlare del Grande Torino , scrivendo messaggi che saranno letti in diretta al numero 392.022.80.20.