Come tutti i venerdì, anche questa sera va in onda una nuova puntata di Orgoglio Granata: appuntamento alle 20.30

La leggenda granata Natalino Fossati, il mitico portiere dello scudetto Luciano Castellini, lo scrittore e storico granata Luigi Bonomi, il vulcanico Roberto Cavallo, le grandi firme di Toro.it. E poi gli interventi di Ezio Rossi, Alessandro Muliari, Nello Santin, Fabio Milano, i dirigenti del Toro Club Mondovi e Mario Patrignani, Presidente del Toro club Pesaro. E ovviamente Alessandro Costa, coadiuvato Lucrezia Maritano e Martina Anna Vannini in studio, e da Emilia Boseica in collegamento dal Museo del Toro. Saranno loro a commentare i caldi temi della settimana granata:

La Juve vuole prendere Singo

Il Bologna cerca di strappare Praet al Toro

Per l’attacco arriva Joao Pedro in prestito a gennaio?

Il programma degli allenamenti e delle amichevoli del Toro fino a capodanno-il calciomercato del

Toro di gennaio: chi parte, chi resta, chi arriva

Vlasic infortunato in Croazia-Marocco ma nulla di grave

Milinkovic Savic ferma il Brasile solo per un’ora, bene Radonjic

Tutto questo e molto altro stasera, in “Orgoglio Granata” del venerdì, in onda su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.22 in diretta ed in presenza. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.