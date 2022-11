Temi e ospiti di Orgoglio Granata, la trasmissione dedicata al Torino in onda su Grp, canale 15, il lunedì e il venerdì

Nuova puntata di Orgoglio Granata in onda questa sera, alle 20.30, primo dei due appuntamenti settimanali su Grp. Il campionato è fermo ma imperversa il mercato. Se ne parlerà con gli ospiti di stasera:

-La leggenda granata Natalino Fossati

-il vice direttore di Toro.it Andrea Piva

-il giornalista di “one football” Renato Tubere

-il vulcanico Roberto Cavallo

E ovviamente Alessandro Costa, coadiuvato Laura Massobrio, Lucrezia Maritano ed Emilia Boseica.

Saranno loro a commentare ed analizzare i caldi temi della settimana granata:

• il rinnovo di Vagnati fino al 2025

• Juric lascia a giugno 2023 o raddoppia anche lui fino al 2025?

•Lukic parte a gennaio e torna Praet?

• la lista possiibil allenatori per il Toro 2023-24, se Juric partisse

• il pagellone dei giocatori granata da agosto a novembre

• il programma degli allenamenti e delle amichevoli del Toro fino a capodanno

• i 5 granata ai mondiali: partite e programma

• La hall of fame del Museo del Toro il 3 dicembre

• il calciomercato del Toro di gennaio: chi parte, chi resta, chi arriva

Spazio anche alle feste dei Toro Club Mondovì e Borgo d’Ale con le interviste alle Leggende granata degli anni 80 Giacomo Ferri, Antonio Comi, Ezio Rossi ,oltre ad Antonino Asta, Nello Santin. Don Riccardo Robella. Domenica Beccaria, Alessandro Muliari e Walter Vallero.

Tutto questo stasera, in “Orgoglio Granata” del lunedì, in onda stasera 21 novembre su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.22 in diretta ed in presenza. Ma sono previstI anche altri collegamenti a sorpresa,in una puntata ricca di spunti e notizie. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.