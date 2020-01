Orgoglio Granata: alle 20.45 su 13 tv si commenta la "Waterloo del Toro" - Toro.it

Il consueto appuntamento della domenica con “Orgoglio Granata”, rotocalco d’informazione granata curato da Alessandro Costa: ecco gli ospiti

Due ore di diretta per commentare con i tifosi granata la Waterloo del Toro, che contro l’Atalanta ha subito la peggiore sconfitta casalinga in 113 anni di storia. Stasera 26 gennaio, dunque dalla ore 20.45 alle 22.45 fino sintonizzatevi su 13 Tv (canale 13 del Digitale) per seguire “Orgoglio Granata” in una puntata che si preannuncia molto vivace.

Tra gli ospiti in studio:

la Leggenda granata Natalino FOSSATI

il Direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO

OSKAR, il leader degli “Statuto”

DAVIDE REVELLO, Toro Club Alassio . Senza tralasciare le Toro’s Angels: Clelia Scalzotto, Federica Vecchiarino, Martina Anna Vannini, oltre a Giovanni Goria, Fabio Zanco, e molti altri

I tifosi granata potranno interagire in trasmissione in diretta, mandando messaggi whatsapp al numero 392.916.88-98, oppure telefonando allo 011-248.96.97.

La puntata sarà visibile anche domani su Grp Tv (canale 114 del digitale) dalle ore 20.45.