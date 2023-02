Appuntamento alle ore 21, come sempre su GRP, per una nuova puntata di Orgoglio Granata con tantissimi ospiti

Serata speciale quella di stasera 27 febbraio 2023, di “Orgoglio Granata” Innanzitutto perché sarà dedicata interamente al derby di domani. E poi perché avrà come ospiti d’onore i vertici dell’Associazione ex calciatori granata. Il Presidente dell’Associazione Claudio Sala, capitano dello scudetto 1976, Giuseppe Pallavicini, campione d’Italia Toro 1976, la leggenda granata Natalino Fossati, l’ex presidente del Toro e Segretario Generale dell’Associazione ex calciatori granata, l’Avvocato Pierluigi Marengo. Più altre Leggende Granata in collegamento. E ovviamente le opinioni di Ivana Crocifisso Direttore di Toro.it, media partner di “Orgoglio Granata”. Inoltre sarà presente lo storico e scrittore granata Luigi Bonomi ed altri prestigiosi ospiti. Ovviamente in scaletta le ultime notizie pre derby: le parole di Juric e Vagnati alla vigilia della partita, ed il grande entusiasmo dei tifosi granata ieri al Filadelfia. “Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio va in onda dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.