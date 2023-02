Su Grp puntata speciale di Orgoglio Granata per seguire il derby della Mole dell’Allianz Stadium: temi e ospiti

Serata speciale quella di stasera 28 febbraio 2023, di “Orgoglio Granata”. 3 ore e mezza interamente dedicate al derby, con il prepartita, tutto il derby minuto per minuto, e un lunghissimo post-gara.

Dagli studi di Grp, ma anche dallo stadio. Tante leggende granata e gli ospiti che commenteranno il derby: in studio ci saranno Natalino Fossati con Roberto Cavallo, Daniele Casella e Vittore Gaetini.

In collegamento: Giancarlo Camolese, Ezio Rossi, Patrizio Sala, Luciano Castellini e tante altre leggende.

E ovviamente le opinioni delle grandi firme di Toro.it Andrea Piva in collegamento dallo Stadium

e di Camillo Forte di Tuttosport. “Orgoglio Granata” diretta derby sara’ condotto da Alessandro Costa e Lucrezia Maritano. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta da Laura Massobrio al numero 392-022.80.20.