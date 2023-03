Questa nuovo appuntamento più lungo del solito con Orgoglio Granata per seguire e commentare Torino-Bologna

Serata speciale quella di stasera 6 marzo 2023, di “Orgoglio Granata”, perché ovviamente sarà dedicata alla diretta di Toro-Bologna. Dalle ore 21 con un ampio post-partita fino a mezzanotte con commenti dallo studio e collegamenti dallo stadio “Olimpico Grande Torino”. Interverranno grandi ospiti: la leggenda granata Natalino Fossati, l’ex allenatore del Toro Antonio Pigino, il giornalista Alessandro Muliari, il granatalogo Roberto Cavallo, lo storico granata Luigi Bonomi, l’autore del libro “I luoghi del Toro ” Claudio Calzoni, il creatore di eventi culturali granata Franco Carena, Andrea Piva, vice Direttore di Toro.it, in collegamento dallo stadio, Camillo Forte inviato di Tuttosport, più altri giocatori della Leggenda Granata.

Orgoglio Granata: i contatti

“Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini, va in onda dalle ore 21.00 fino alle 23.30. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.