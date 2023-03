A partire dalle ore 21, come sempre su GRP, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata

Aristoteles? Ma chi, quello vero? Il centravanti della Longobarda? Si sarà proprio lui, Urs Althaus, l’attore svizzero che ha interpretato Aristoteles nel celeberrimo film “l’allenatore nel pallone” (l’allenatore era Lino Banfi), l’ospite d’onore di stasera, 27 marzo, di “Orgoglio Granata”. La serata avrà ovviamente come protagonisti i vertici dell’Associazione ex calciatori granata, partner di “Orgoglio Granata”: il Presidente dell’Associazione Claudio Sala, capitano dello scudetto 1976, Giuseppe Pallavicini, Campione d’Italia nel ’76, la leggenda granata Natalino Fossati, l’ex presidente del Toro e Segretario Generale dell’Associazione ex calciatori granata, l’Avvocato Pierluigi Marengo. Più altre Leggende Granata ed altre sorprese in collegamento. E ovviamente Andrea Piva vice-direttore di Toro.it, media partner da 8 anni di “Orgoglio Granata”. Inoltre sono previsti collegamenti con il Museo del Grande Torino che celebra stasera i 40 anni dal derby del 3-2 con 3 gol in 3 minuti. E anche interviste con Matteo Marani e Giampaolo Muliari a margine della mostra “Caro amico ti scrivo” da sabato al museo.

Saranno affrontati tutti i temi dell’attualità granata: dal futuro di Juric, alla lista degli eventuali possibili sostituti. Dagli impegni dei 14 granata nelle varie nazionali del mondo alle prospettive europee del Toro, atteso da 5 sfide cruciali ad Aprile. E poi Milinkovic-Savic verso il rinnovo fino al 2026, il ballotaggio per chi leggera’i nomi sulla lapide del Grande Torino: Rodriguez o Buongiorno?. “Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini, va in onda dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.