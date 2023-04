Questa sera, a partire dalle ore 21, su Grp va in onda una nuova puntata di Orgoglio Granata per commentare in diretta Sassuolo-Torino

Serata speciale quella di stasera 3 aprile 2023, di “Orgoglio Granata”, perché ovviamente sarà dedicata alla diretta di Sassuolo-Toro. Dalle ore 21 con un ampio post-partita fino alle 23.40, con commenti dallo studio e collegamenti dal “Mapei Stadium”. Interverranno grandi ospiti, ossia i vertici dell’associazione ex calciatori granata: Il capitano dello scudetto Claudio Sala, la leggenda granata Natalino Fossati, l’ex Presidente del Toro Avv. Pierluigi Marengo, il campione d’Italia Toro 1976 Giuseppe Pallavicini, lo storico granata Luigi Bonomi.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Orgoglio Granata, il rotocalco di attualità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini, è realizzato in collaborazione con Toro.it. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.