Come ogni lunedì su GRP, come sempre a partire dalle ore 21, torna una nuova puntata di Orgoglio Granata con Alessandro Costa e i suoi ospiti

Alessandro Costa, i suoi ospiti e Toro.it, proporrano una puntata decisamente vivace stasera, 17 aprile 2023, di “Orgoglio Granata del lunedi”. Dalle ore 21 alle 23. Innanzitutto perché si commenterà la mediocre prestazione del Toro contro la Salernitana, E soprattutto per la maestosità degli ospiti. Saranno infatti mattatori della serata ed ospiti d’onore i vertici dell’Associazione ex calciatori granata: il Presidente dell’Associazione Claudio Sala, capitano dello scudetto 1976, la leggenda granata Natalino Fossati, l’ex presidente del Toro e Segretario Generale dell’Associazione ex calciatori granata,l’Avvocato Pierluigi Marengo, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso. E inoltre è in scaletta l’intervento del grande inviato di Tuttosport Camillo Forte. E in più un ospite a sorpresa: il celeberrimo attore toscano ed arbitro Enio Drovandi.

Dove vedere Orgoglio Granata

Orgoglio Granata è scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Anna Martina Vannini. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.