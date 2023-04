Alle 21 su Grp una nuova puntata di Orgoglio Granata: sabato la vittoria sul campo della Lazio che ha rilanciato i granata

Alessandro Costa, i suoi ospiti e Toro.it, saranno regolarmente in onda, in diretta ed in presenza, anche stasera 24 aprile con “Orgoglio Granata del lunedì”, dalle ore 21 alle 23. In primo piano la maestosa vittoria del Toro in casa della Lazio che riporta i granata a pensare all’Europa. Ma si tratteranno anche tutti i temi dell’attualita’ granata: dal futuro di Juric, all’addio di Silvano Benedetti. Dal mercato del Toro, alle celebrazioni di Superga.

Tra gli ospiti:

-la leggenda granata Natalino Fossati

-il vice direttore di Toro.it Andrea Piva

-ll grande inviato di Tuttosport Camillo Forte.

-l’opinionista granata Roberto Cavallo

-i “Sensounico” autori di “Quel giorno di pioggia”, la commovente canzone dedicata al Grande Torino, che sarà proposta sabato nell’intervallo di Toro-Atalanta.

-altre leggende granata in collegamento

“Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata e’scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Anna Martina Vannini. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.