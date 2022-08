Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata: l’appuntamento è, come sempre, a partire dalle ore 20.30 su GRP

Come ogni lunedì (ed ogni venerdì) torna “Orgoglio Granata”. Perché gli appuntamenti settimanali con il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano, sono diventati due. Sempre dalle 20.30 alle 22.30. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione. Puntata, quella di stasera, lunedì 29 agosto, che si preannuncia ricca di spunti. Ovviamente il calciomercato in primo piano con il Toro che, a 3 giorni dalla chiusura, confida nei ritorni di Pobega e Praet ed insegue una punta che faccia dimenticare Belotti, passato ufficialmente alla Roma. Ma sarà celebrata anche la bella vittoria di Cremona, che permette al Toro di ritrovarsi capolista (seppur in ampia coabitazione) della classifica; ed un mese fa nessuno lo avrebbe mai immaginato. La coppia Radonjic-Vlasic funziona a meraviglia, e se Schuurs è quello visto a Cremona, il Toro ha sicuramente trovato il sostituto di Bremer. Tra gli ospiti di stasera: la Leggenda Granata Natalino Fossati, la super-tifosa Emilia Boseica, il Presidente e Segretario del Toro Club Orgoglio Granata di Pinerolo Stefano Papandrea, il marketing-broker Daniele Casella. Ed in collegamento il giornalista Alessandro Muliari ed il Presidente del Toro club Pesaro, Mario Patrignani. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.