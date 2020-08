Torna Orgoglio Granata: si parla del nuovo Toro di Giampaolo - Toro.it

Ultimo appuntamento stagionale con Orgoglio Granata: l’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi ospiti è dalle ore 21 alle 22.30 su Grp TV

Ultima diretta stagionale questa sera, lunedi 3 agosto di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata curato e condotto da Alessandro Costa. L’appuntamento è dalle ore 21,00 alle ore 22.30 su GRP Televisione (canale 13 del digitale e sulla pagina facebook di Grp). tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in diretta, scrivendo messaggi o lasciando i loro vocali ( che saranno mandati in onda) al numero 392-022.80.20. Clelia Scalzotto li riceverà e li leggerà in diretta.

Il Torino di Giampaolo

In primo piano il bilancio di una stagione molto deludente( con il pagellone di fine anno) e le prospettive per la prossima stagione con l’avvento di Marco Giampaolo l’allenatore scelto da Cairo e Vagnati per aprire un nuovo ciclo in cui saranno molti i volti nuovi nel Toro. Ad “Orogoglio saranno affrontati anche altri temi: Il Toro 2020-21 lotterà ancora per la salvezza o tornerà in zona Europa? Il campionato inzierà davvero ad ottobre con meno partite e play-off e play-out da aprile ?

Orgoglio Granata: gli ospiti

E poi si parlerà molte delle vicende societarie: dalla contestazione nei confronti di Cairo,alle immagini ed interviste della surreale conferenza degli advisor del misterioso e fantomatico acquirente del Toro, svoltasi nei giorni scorsi alla Console and Partner. Tra gli ospiti in studio Natalino Fossati , in collegamento Ivana Crocifisso, Direttore di Toro.it, Mario Patrignani Presidente Toro Club Pesaro, e alcuni giocatori-leggenda del Toro. Non mancate.