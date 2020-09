Orgoglio Granata torna con una nuova stagione: lunedì 14 la prima puntata - Toro.it

Da lunedì 14 settembre su Grp Televisione torna in prima serata Orgoglio Granata: segui tutta la stagione del Toro con Alessandro Costa e i suoi ospiti.

Lunedi 14 settembre riapriranno le scuole, ma non solo. Riprenderanno infatti anche le dirette di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata, condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa. “Orgoglio Granata”, realizzato in collaborazione con Toro.it , ritorna dunque nell’ “Arena” di Grp Televisione, e andrà in onda ogni lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30.

Orgoglio Granata: Natalino Fossati ospite fisso in studio

Ovviamente il dibattito sui temi dell’attualità granata e l’analisi della partita giocata dal Toro saranno gli argomenti principali di ogni puntata, che avrà come opinionista fisso la Leggenda granata Natalino Fossati. Ma parteciperanno anche altri prestigiosi personaggi del mondo granata, tra cui le miglior firme di Toro.it, oltre alla splendide “Toro’s Angels”.

E saranno proposte molte rubriche, approfondimenti, amarcord e ovviamente sarà preponderante la partecipazione in diretta dei tifosi del Toro. Che non potranno, almeno per la prime puntate, accedere in studio, a causa della restrizioni anti-Covid (come d’altronde avviene allo stadio). Ma che potranno intervenire ad “Orgoglio Granata” sia telefonicamente al numero 011-248.96.97, sia scrivendo o lasciando i loro messaggi vocali o scritti con whatsapp.