Riparte Orgoglio Granata: stasera la prima puntata della nuova stagione - Toro.it

Appuntamento dalle 20.30 alle 22.30 su GRP con Alessandro Costa e i suoi ospiti per la prima puntata della nuova stagione di Orgoglio Granata

Stasera lunedì 14 settembre, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 va in onda la prima diretta stagionale di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata, condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa, coadiuvato stasera da Clelia Scalzotto e Emilia Boseica. “Orgoglio Granata”, realizzato in collaborazione con Toro.it , ritorna dunque nell’ “Arena” di Grp Television con prestigiosi ospiti: la leggenda gravata Natalino FOSSATI, il cantautore degli inni del Toro Valerio LIBONI, il vicedirettore di Toro.it Andrea PIVA, il giornalista Diego FORNERO. E in collegamento telefonico il mitico bomber Marco FERRANTE, oltre allo scrittore granata Giorgio MERLO.

Orgoglio Granata: i temi della puntata

Ovviamente il dibattito verterà su tutti i temi dell’attualità granata con un occhio di riguardo al mercato del Toro, nella speranzosa attesa dell’arrivo di TORREIRA e degli altri tasselli richiesti da GIAMPAOLO. E naturalmente ampio spazio alla presentazione di Fiorentina-Toro, la prima gara di campionato in programma sabato, in uno stadio dove.il Toro non vince dal 1976. Interverrà per presentare la sfida anche il Presidente del museo viola David BINI.

Orgoglio Granata: i contatti

Ma saranno proposte molte rubriche, approfondimenti, amarcord, le preziosissime statistiche di Massimo Fiandrino e e ovviamente sara’ preponderante la partecipazione in diretta dei tifosi del Toro. Che non potranno, almeno per la prime puntate, accedere in studio, a causa della restrizioni-Covid (come d’altronde avviene allo stadio). Ma che potranno intervenire ad “Orgoglio Granata” sia telefonicamente al numero 011-248.96.97, sia scrivendo o lasciando i loro messaggi vocali o scritti con whatsapp.