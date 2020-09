Orgoglio Granata torna stasera con una nuova puntata - Toro.it

Appuntamento dalle 20.30 alle 22.30 su GRP con Alessandro Costa, che avrà tanti ospiti e i suoi ospiti per la prima puntata della nuova stagione di Orgoglio Granata

“Orgoglio Granata”, realizzato in collaborazione con Toro.it, va in onda, in diretta dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, ogni lunedi dalle ore 20.30 alle 22.30. Ovviamente la puntata inizierà con un calorosissimo e gigantesco, benché virtuale, abbraccio a Franco Ossola lo storico granata per antonomasia, abituale frequentatore delle dirette di “Orgoglio Granata”, che poche ore fa ha subito il dramma della scomparsa della figlia Cristina. Poi si parlerà del deludente debutto a Firenze del Toro, e degli aggiornamenti sui ‘movimenti granata di mercato (in entrata ed in uscita), ma non solo.

Orgoglio Granata, tanti ospiti in studio

Tra i presenti, la leggenda granata Natalino Fossati, lo speaker ufficiale del Toro Stefano Venneri, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso e il mitico OSKAR, leader de “Gli Statuto” autori di tanti inni sul Toro e grande memoria storica granata. Questi gli ospiti principali questa sera della seconda puntata stagionale di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalcio di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa. Saranno proposte rubriche, approfondimenti, le statistiche di Massimo Fiandrino, le “pillole di storia” di Fabio Milano, ed altri amarcord.

Preponderante la partecipazione dei tifosi del Toro, che potranno intervenire in diretta: sia telefonicamente chiamando al numero 011-248.96.97 sia lasciando i loro messaggi vocali o scritti al numero 392-022.80.20