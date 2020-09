Stasera nuova puntata di Orgoglio Granata: tra gli ospiti anche Fossati e Marengo - Toro.it

Come ogni lunedì, questa sera dalle 20.30 alle 22.30 su GRP va in onda un nuova puntata di Orgoglio Granata: conduce Alessandro Costa

La leggenda granata Natalino Fossati, l’ex Presidente del Toro, l’avvocato Pierluigi Marengo, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, il giornalista Renato Tubere, esperto di calcio internazionale, saranno gli ospiti principali questa sera della terza puntata stagionale di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalcio di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa coadiuvato da Federica Biei. “Orgoglio Granata”, realizzato in collaborazione con Toro.it, va in onda, in diretta dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, ogni lunedi dalle ore 20.30 alle 22.30.

Orgoglio Granata: i temi della puntata

Ovviamente in primo piano l’ennesima sconfitta del Toro di Giampaolo, ancora a zero punti e con molti problemi da risolvere. Ad una settimana dalla fine del calciomercato si analizzeranno quali potranno essere le mosse in entrata ed in uscita di Vagnati per completare un organico che sembra largamente incompleto e molto poco omogeneo. Ampio spazio sarà dedicato anche allo splendido evento realizzato sabato dal “Museo del Grande Torino e della “Leggenda Granata” che ha inaugurato la mostra dedicata ad Enzo Bearzot. Ct dell’Italia dal 1975 al 1986, il “Vecio” in gioventu’ fu anche sopratutto giocatore ed orgoglioso capitano del Toro dal 1954 al 1964. Gigi Garanzini, celeberrimo giornalista e grande amico di Bearzot chiarirà in modo definitivo perche’ ai Mondiali di Argentina 78, non vennero schierati in campo i grandi Campioni del Toro: da Pulici a Graziani, da Claudio a Pat Sala.

Orgoglio Granata: i contatti

Inoltre saranno proposte molte rubriche, approfondimenti, le statistiche di Massimo Fiandrino, le “pillole di storia” di Fabio Milano, amarcord e ovviamente sara’ preponderante la partecipazione dei tifosi del Toro. Che potranno intervenire in diretta sia telefonicamente al numero 011-248.96.97, sia scrivendo lasciando i loro messaggi vocali o scritti al numero 392-022.80.20.