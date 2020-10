Stasera torna Orgoglio Granata con uno speciale dedicato al calciomercato - Toro.it

Appuntamento su GRP dalle 20.30 alle 22.30 con Alessandro Costa, che avrà tanti ospiti per questa puntata della nuova stagione di Orgoglio Granata



Stasera si chiude il calciomercato e presumibilmente nelle ultime ore utili, Cairo e Vagnati acquisteranno e venderanno molti giocatori. “Orgoglio granata”, il rotocalco di attualità ed umanità granata condotto da Alessandro Costa , e realizzato in collaborazione con Toro.it, stasera propone uno speciale di 2 ore in diretta , dalle ore 20.30 alle 22.30 su GRP Televisione (canale 13 del digitale in Piemonte) per commentare gli acquisti e le cessioni del Toro. Giampaolo avrà gli acquisti per completare adeguatamente la rosa? Belotti rischia davvero di esser venduto alla Fiorentina in extremis? Riuscirà il Toro a disfarsi di tutti i giocatori in esubero?

Orgoglio Granata, tanti ospiti per lo speciale mercato

Alla puntata interverranno in studio tra gli altri, le Leggenda granata Natalino Fossati, Giuseppe Pallavicini, ed altri personaggi legati al mondo granata. Ma prepondaranti saranno i commenti dei tifosi del Toro, che potranno intervenire in diretta sia telefonicamente al numero 011-248.96.97, sia scrivendo lasciando i loro messaggi vocali o scritti al numero 392-022.80.20. Non mancate.