Lunedì torna Orgoglio granata: ospite Moreno Longo - Toro.it

Come ogni lunedì, domani sera dalle 20.30 alle 22.30 su GRP va in onda un nuova puntata di Orgoglio Granata, che avrà un ospite d’eccezione

Nonostante la pausa del campionato, anche questa settimana andrà in onda “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalcio di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa, realizzato in collaborazione con Toro.it. Va in onda, in diretta dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, ogni lunedi dalle ore 20.30 alle 22.30. Tanti i temi che verranno affrontati nel corso di questa nuovissima puntata, ma c’è una soprpresa in serbo.

Presente un ospite d’eccezione

Sarà infatti presente un ospite davvero eccezionale. Si tratta di Moreno Longo, che ha guidato il Toro verso la salvezza nella scorsa stagione e che sarà in studio in diretta. Presenti anche la leggenda granata Natalino Fossati, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso ed il giornalista e conduttore Alessandro Muliari. Non mancate!