Nuovo appuntamento su GRP dalle 20.30 alle 22.30 per la 6^ puntata di Orgoglio Granata. Ecco gli ospiti del programma presentato da Alessandro Costa

Sesta puntata, stasera 19 ottobre, di ” Orgoglio Granata” in onda su GRP Televisione ( canale 13 del digitale in Piemonte) dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Due ore a forti tinte granata, per commentare la terza sconfitta in 3 gare, l’angosciante ultimo posto in classifica del Toro e le discusse scelte tecnico-tattiche di Giampaolo. Durante la puntata, oltre all’analisi della preoccupante attualità granata, sarà proposto uno struggente amarcord dedicato a Gigi Meroni.

Orgoglio Granata, gli ospiti questa sera

Insieme con Alessandro Costa( affiancato stasera da Martina Anna Vannini), ci saranno anche la Leggenda Granata Natalino Fossati, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso e l’ex Presidente del Toro l’Avvocato Pierluigi Marengo. Ma preponderanti come sempre saranno i commenti dei tifosi del Toro, che potranno intervenire in diretta sia telefonicamente al numero 011-248.96.97-sia scrivendo lasciando i loro messaggi vocali o scritti al numero 392-022.80.20. Non mancate.