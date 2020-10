Stasera la 7^ puntata di Orgoglio Granata su Grp

Questa sera dalle 20.30 alle 22.30 nuova puntata di Orgoglio Granata su GRP. Ecco gli ospiti ed i temi del programma di Alessandro Costa

Torna stasera “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa affiancato da Federica Biei per commentare il gagliardo, beffardo e rocambolesco pareggio del Toro contro il Sassuolo. É passata la nottata, oppure il Toro di Giampaolo farà ancora soffrire i tifosi granata? E Giampaolo ha cementato la sua panchina o resta a rischio esonero? Perchè il Toro ha subito 10 reti nelle ultime 3 gare o ha perso 8 punti a causa di rimonte subite? Quali sono i motivi della flessione di Sirigu e dell’esclusione di N’koulou venerdi sera? Lo scatenato Belotti, giunto a quota 97 gol in granata, quando entrerà in tripla cifra? Sarà agevole il passaggio del turno di Coppa Italia dopodomani contro il Lecce, e quale formazione Giampaolo schierera’ contro i salentini allenati da Corini? E quanti punti potrà conquistare ad inizio novembre, quando affronterà in una settimana Lazio, Genoa, Crotone?

Questi ed altri temi saranno affrontati questa sera ad“Orgoglio granata”.

Orgoglio Granata, tanti ospiti in studio

In onda dalle ore 20.30 alle 22.30 in onda in diretta ed in presenza su Grp Televsione canale 13 del Digitale, il famoso rotocalco granata avrà diversi ospiti che interverranno durante la puntata. Tra questi, la Leggenda granata Natalino Fossati, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, il Presidente del Museo del Toro Domenico Beccaria, oltre a vari personaggi del mondo granata. Ma avranno molto spazio anche i commenti dei tifosi del Toro, che potranno intervenire in diretta sia telefonicamente al numero 011-248.96.97, sia scrivendo e lasciando i loro messaggi vocali o scritti al numero 392-022.80.20. Non mancate.