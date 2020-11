Grp ospita una nuova puntata di Orgoglio Granata - Toro.it

Questa sera dalle 20.30 alle 22.30 l’8a puntata di Orgoglio Granata su GRP. Tanti ospiti e temi per il programma di Alessandro Costa

1 punto in 5 gare, 16 gol subiti nelle ultime 4 partite, ultimo posto in classifica. Numeri agghiaccianti quelli del Toro di Giampaolo che ieri contro la Lazio si è “suicidato” subendo la rimonta biancoceleste tra il 96. ed il 98.minuto. Argomenti che saranno ampiamente dibattuti stasera nel corso di “Orgogolio Granata”: il celeberrimo rotocalcio di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa coadiuvato stasera da Martina Anna Vannini, che stasera commenta il “suicidio granata”.

Gli ospiti di questa puntata di Orgoglio Granata

Tra gli ospiti della puntata, il campione d’Italia col Toro 1976 Giuseppe Pallavicini, la Leggenda Granata Natalino Fossati e il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso. “Orgoglio Granata”, va in onda, in diretta dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, ogni lunedi dalle ore 20.30 alle 22.30. Ampio spazio sarà dedicato ai commenti dei tifosi del Toro, che potranno intervenire sia telefonicamente al numero 011-248.96.97-sia scrivendo o lasciando i loro messaggi vocali o scritti al numero 392-022.80.20. Non mancate.