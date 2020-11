Questa sera ad Orgoglio Granata ospite Ezio Rossi - Toro.it

Questa sera dalle 20.30 alle 22.30 su GRP va in onda un nuova puntata di Orgoglio Granata come ogni lunedì, che avrà un ospite d’eccezione

“Ragazzo del Filadelfia” negli anni ’70, titolare inamovibile in piu’ ruoli nel Toro anni ’80, allenatore della prima squadra ad inizio millennio, e cuore granata sempre. É il profilo di Ezio Rossi, ospite d’onore della puntata di questa sera di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa. Questa sera, 9 novembre 2020, una nuova puntata in diretta dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30.

Gli ospiti ed i temi di questa nuova puntata

Oltre ad Ezio Rossi saranno presenti in studoo anche le colonne di “Orgoglio Granata” ossia Natalino Fossati, leggenda granata degli anni 60-70, ed il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso. Ovviamente l’argomento principale della puntata sarà il commento del deludente pareggio del Toro contro il Crotone, che mantiene i granata nei bassifondi della classifica e non aiuta a Giampaolo a cementare la sua panchina, con appena una vittoria ottenuta in sette partite. Ma si parlerà della “guerra mediatica” tra Cairo e Lotito, con il Toro che potrebbe ottenere la vittoria a tavolino per la sfida persa nel finale 8 giorni fa, dopo i sospetti sui tamponi laziali prima della gara contro i granata.

Nella puntata di stasera di “Orgoglio Granata”, ovviamente sarà dedicato ampio spazio anche al ricordo del “capitano dei capitani” Giorgio Ferrini, di cui ieri ricorreva il 44.anniversario dalla tragica scomparsa. Ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno esternare le loro opinioni interagendo in diretta, scrivendo i loro messaggi al numero 392-022.80.20