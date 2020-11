Orgoglio Granata, stasera una nuova puntata: gli ospiti - Toro.it

Questa sera GRP (canale 13 del digitale terrestre) ospita un nuova puntata di Orgoglio Granata come ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30

Una sola vittoria in 7 partite, ed il peggior inizio di campionato della storia granata. Di certo il 2020-21 è iniziato male per il Toro, e mister Giampaolo, non puo’ certo considerare “cementata” la sua panchina. Anzi, il il trittico di gare che attende il Toro alla ripresa del campionato, Inter, Samp e Juve, rischia di peggiorare classifica e umore dei granata. Se ne parlerà nella decima puntata di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa, che va in onda stasera, 16 novembre, in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30.

Tanti temi e numerosi ospiti nella decima puntata di Orgoglio Granata

Tre ospiti di grande livello anche stasera: l’ex presidente del Toro Avv. Pierluigi Marengo, la Leggenda Granata Natalino Fossati, ed il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso. Questi alcuni temi della puntata: Giampaolo resta ancora in bilico? Ed eventualmente quale allenatore potrebbe sostituirlo?Vecchia guardia ai margini: Izzo, N’Koulou e Ansaldi per motivi diversi hanno visto il campo con il contagocce. Potranno rientrare nel progetto? Il pagellone delle prime 7 gare; molte insufficienza e tanti giudizi ancora in sospeso. Dopo la pausa sarà Zaza, Verdi o Bonazzoli il partner titolare di Belotti in attacco? Singo, dopo le ottime prestazioni, riuscirà a soffiare il posto a Vojvoda?

Domenica il Toro torna alla “Scala” del calcio. La sfida contro l’Inter di Conte sarà una sofferenza, oppure una grande impresa? Massimo Fiandrino raccontera’ numeri interessanti sulle statistiche tra Inter-Toro. Negli ultimi giorni sono aumentate le possibilità del Toro di ottenere la vittoria a tavolino contro la Lazio, dopo le inchieste sui tamponi sospetti dei biancocelesti? E non mancheranno le “pillole di storia” di Fabio Milano che stasera ci ricordera’ un derby sfortunato, ma giocato del Toro con estremo orgoglio. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20