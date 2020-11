Stasera a Orgoglio Granata si commenta la rimonta subita contro l’Inter

Questa sera torna Orgoglio Granata con una nuova puntata, su GRP, canale 13 del digitale terrestre, dalle 20.30 alle 22.30

Toro maestoso per 64 minuti, disastroso per gli ultimi 30. E così quella che poteva essere un’ impresa, espugnare San Siro senza Belotti, Lukic ed altri indisponibli, si trasforma nell’ennesima rimonta subita. E così il Toro si ritrova terzultimo e con tanti dubbi sulla tenuta psicologica di una squadra che si sfalda al primo episodio negativo. Questi temi saranno dibattuti stasera nell’undicesima puntata di “Orgoglio Granata”, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa.

Grandi ospiti questa sera ad Orgoglio Granata

“Orgoglio Granata” va in onda stasera, 23 novembre, in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. Ospiti di grande livello anche stasera: la Leggenda Granata Natalino Fossati, ed il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso. In collegamento poi alcuni grandi personaggi del mondo granata tra cui l’ex capitano ed allenatore del Toro Antonino Asta. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20