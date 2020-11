Questa sera torna Orgoglio Granata per commentare Torino-Sampdoria - Toro.it

Anche stasera andrà in onda il noto rotocalco granata condotto da Alessandro Costa. Appuntamento dalle 20.30 su Grp

Puntata davvero speciale quella di stasera di “Orgoglio Granata”. Oggi, 30 novembre, il celeberrimo rotocalco di attualità ed umanità granata (condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa) va in onda appena dopo il fischio finale di Toro-Sampdoria, in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. Dunque ben 2 ore di commento ” a caldo” della partita tra granata e blucerchiati, con analisi, interviste post-partite e ospiti di grandi livello della storia granata. Oltre che degli esiti di Toro-Samp si parlerà molto anche del derby contro la Juve in programma sabato e si ripercorrerrano le grandi sfide tra il Toro e Maradona, che contro i granata ha sofferto o subito 3 brucianti sconfitte.

Tanti ospiti ad Orgoglio Granata questa sera

In studio gli ospiti saranno la Leggenda Granata Natalino Fossati ed il giornalista esperto di calcio internazionale Renato Tubere. Mentre altri giocatori della storia granata interverranno telefonicamente: il grande bomber Marco Ferrante, 127 gol con la maglia del Toro, il mitico Riccardo Maspero, celeberrimo anche per la storica “buca” nel derby-e poi Renato Copparoni, portiere del Toro dal 1978 al 1987, il leggendario mediano dello scudetto Patrizio Sala e Gigi Danova, colonna della difesa granata dal 1976 al 1985. Naturalmente non mancheranno le eccezioniali “pillole di storia granata”di Fabio Milano e le statistiche di Massimo Fiandrino.

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20.