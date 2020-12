Torna Orgoglio Granata: con Fossati e Marengo si analizza l’ennesimo ko nel derby

Questa sera su GRP, a partire dalle ore 20.30, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata sul tema derby

Cuore Toro e solita beffa finale. Anche nel derby i granata si illudono, restano in vantaggio per 70 minuti, ma poi spengono due volte la luce e ora la classifica è buio pesto. Ovviamente il derby di sabato, giocato in modo gladiatorio dai granata prima della doppia beffa finale, sarà il tema principale di “Orgoglio Granata” il rotocalco di attualità ed umanità granata condotto per il settimo anno consecutivo da Alessandro Costa, assistito anche stasera dalla splendida Federica Biei. “Orgoglio Granata” va in onda stasera, 7 dicembre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30.

Orgoglio Granata: gli ospiti della puntata

Ospiti di grande livello anche in questa puntata l’ex Presidente del Toro, Avv. Pierluigi MARENGO, la Leggenda Granata Natalino FOSSATI ed il Direttore di Toro.it Ivana CROCIFISSO. In collegamento alcuni grandi personaggi del mondo granata, tra cui l’ex portiere anni 70, vice allenatore della prima squadra con Camolese e Zaccarelli, e responsabile del settore giovanile granata nel primo periodo di Cairo, ANTONIO PIGINO

E poi anche LUCA MEZZANO, bandiera del Toro per molti anni e allenatore del settore giovanile in epoca recente. Inoltre il tifoso granata piu’ celebre d’Italia, il “Sandokan dell’Adriatico” Mario PATRIGNANI. Ovviamente ampio spazio alle opinioni di tutti i tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20.