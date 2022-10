Nuovo appuntamento su Grp con Orgoglio Granata: l’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi ospiti è come sempre dalle ore 20.30

Come ogni lunedì (ed ogni venerdì) stasera torna “Orgoglio Granata”. Perché gli appuntamenti settimanali con il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa, sono diventati due. Sempre dalle 20.30 alle 22.30. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione. Puntata, quella di stasera, lunedì 3 ottobre, che si preannuncia ricca di temi. Ovviamente la sconfitta pesante del Toro a Napoli in primo piano con l’analisi ed i commenti della sfida del “Maradona”. E il week-end non è andata bene nemmeno alla Primvera del Toro, che nel derby ha perso 3-4 dopo aver chiuso il primo tempo sul 3-1. Ma ad “Orgoglio granata” si parlerà anche del Filadelfia, dell’Assemblea degli stati generali granata in programma domenica prossima, e di tutti i temi dell’attualità granata.

Orgoglio Granata: gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera: la bandiera granata Natalino Fossati, il Presidente del Museo del Toro Domenico Beccaria, l’ex presidente del Toro avvocato Pierluigi Marengo, Laura Massobrio, Lucrezia Maritano, Emilia Boseica, Federica Vecchiarino. Più altri giocatori-leggenda del Toro in collegamento. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.