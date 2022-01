Alle 20.30, sempre su GRP, torna l’appuntamento con Orgoglio Granata: con Alessandro Costa e i suoi ospiti si parlerà del mercato del Toro

Il calciomercato chiude alle ore 20 ed Orgoglio Granata andrà in onda subito dopo, stasera 31 gennaio, come sempre in diretta ed in presenza, dalle ore 20.30 alle 22.30, per analizzare la campagna acquisti e cessioni del Toro e commentare le entrate ed uscite dell’ultimo giorno di mercato.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Appuntamento come sempre su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte, ed in alcune vallate della regione sul canale 15 ) ed in streaming su www.grp.it per il resto del mondo. Tra gli altri ospiti di stasera: la Leggenda granata Natalino Fossati, i giornalisti Renato Tubere e Diego Fornero, l’autore della mostra “Toro per uomini, uomini da Toro”, Franco CARENA. Ed altre calciatori-Leggende granata in collegamento.

Ovviamente in scaletta anche le “Pillole di Storia” di Fabio Milano, le statistiche di Massimo Fiandrino “Il Punto” di Alessandro Muliari e tante sorprese. Ad “Orgoglio Granata” scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whatsapp 392-022.80.20.