Alle 20.30 su Grp torna l’appuntamento con Orgoglio Granata: Alessandro Costa e i suoi ospiti commenteranno Udinese-Torino e non solo

Andrà in onda stasera 7 febbraio come sempre in diretta ed in presenza ”Orgoglio Granata”, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro. Appuntamento come sempre su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte, ed in alcune vallate della regione sul canale 15 ) ed in streaming su www.grp.it per il resto del mondo. Ovviamente in primo piano la beffarda sconfitta di Udine, che tiene il Toro al decimo posto e allontana la zona Europa.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Tra gli altri ospiti di stasera: la Leggenda granata Natalino Fossati, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, l’inviato di Mattino 5, Cristian Panzanaro. Ed altre calciatori-Leggende granata e tifosi vip granata in collegamento. Ovviamente in scaletta anche le “Pillole di Storia” di Fabio Milano, le statistiche di Massimo Fiandrino e tante sorprese. Ad “Orgoglio Granata” scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio, e Lucrezia Maritano, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20.