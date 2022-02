Su GRP, a partire dalle ore 20.30, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata: tanti i temi affrontati

Tante polemiche per il gol annullato a Belotti, ma anche per la partita deludente del Toro contro il Venezia. 2 sconfitte di fila, la zona Europa lontanissima, e il derby di venerdi per riscrivere la storia ed evitare 3 mesi di limbo e rimpianti. Questi alcuni temi di un puntata che si preannuncia “pirotecnica” , come sempre in diretta ed in presenza, di “Orgoglio Granata”, il rotocalco di 2 ore, in onda stasera 14 febbraio dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro. Appuntamento come sempre su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte, ed in alcune vallate della regione sul canale 15 ) ed in streaming su www.grp.it per il resto del mondo.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Tra gli altri ospiti di stasera: la Leggenda granata Natalino Fossati, il giornalista di Toro.it Francesco Vittonetto, il consulente sportivo Matteo Possamai. Ed in collegamento mister Serino Rampanti ed il giornalista Alessandro Muliari ed altri tifosi granata in collegamento. Ovviamente in scaletta anche le “Pillole di Storia” di Fabio Milano, le statistiche di Massimo Fiandrino e tante sorprese. Ad “Orgoglio Granata” scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio, e Lucrezia Maritano, potranno intervenire i tifosi del Toro scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20.