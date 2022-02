Nuova puntata di Orgoglio Granata alle 20.30 di stasera, su GRP, canale 13: i temi post derby e gli ospiti

Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, torna dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro e realizzato in collaborazione con Toro.it. Appuntamento come sempre su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte, e da marzo sul canale 15) e in streaming su www.grp.it.

Parterre de roi come ospiti stasera,un tris d’assi composto da:

-La Leggenda Granata NATALINO FOSSATI

-L’ ex Presidente del Toro Avv PIERLUIGI MARENGO

-Il Presidente del Museo del Toro e anima della Fondazione Filadelfia DOMENICO BECCARIA

Ovviamente in scaletta anche le “Pillole di Storia” di Fabio Milano e le statistiche di Massimo Fiandrino e tante sorprese.

-Ad “Orgoglio Granata” scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio, e Lucrezia Maritano, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whatsapp 392-022.80.20

Si parlerà di un Toro orgoglioso, combattivo e tatticamente perfetto, quello che avrebbe meritato di vincere il derby venerdì contro la Juventus. Ma i tifosi granata hanno comunque accolto con benevolenza il pareggio nel derby, per lo “spirito da Toro” palesato dai giocatori, ed anche perche’ firmato da capitan Belotti.