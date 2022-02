Nuova puntata di Orgoglio Granata stasera alle 20.30 su GRP, canale 13: si analizzerà la sconfitta col Cagliari, la seconda consecutiva

Dura lex, sed lex. La legge dell’ex colpisce ancora. Walter Mazzarri torna all’Olimpico Grande Torino 2 anni dopo il suo addio (ultima sua partita in questo stadio fu lo 0-7 contro l’Atalanta) ed infligge al Toro la seconda sconfitta casalinga di fila, dopo quella col Venezia. Il Toro vede salire a 5 il numero di partite senza vittorie, e viene fagocitato nella colonna di destra della classifica. Unica nota lieta Belotti: invocato dal pubblico dentro e fuori lo stadio, prima e dopo il gol.

Tanti temi dunque in casa Toro, che saranno dibattuti stasera, 28 febbraio, ad Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro e realizzato in collaborazione con Toro.it. Appuntamento come sempre su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte, e da marzo sul canale 15) ed in streaming su www.grp.it per il resto del mondo.

Tanti ospiti questa sera. In studio

-la Leggenda granata NATALINO FOSSATI

-Il Direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO

-il Presidente del Toro club Sauro Toma’ LORENZO PISTAMIGLIO

E grandi ospiti in collegamento:

-L’ ex Presidente del Toro Avv.Pierluigi MARENGO

. La Leggenda Granata ANTONIO PIGINO

-E l’Avvocato ALESSANDRO BARONI

Ovviamente in scaletta anche

-le “Pillole di Storia” di Fabio Milano,

-le statistiche di Massimo Fiandrino

-gli interventi di Federica Biei e Martina Anna Vannini.

Ad “Orgoglio Granata” scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio, e Lucrezia Maritano, potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti

al numero whatsapp 392-022.80.20.