Come ogni lunedì, sempre a partire dalle ore 20.30, questa sera su Grp c’è un nuovo appuntamento con Orgoglio Granata

Il pareggio di Bologna, il rigore solare non assegnato al Toro, le occasioni fallite dai granata al “Dall’Ara”, il buon debutto di Berisha, i soliti rifornimenti mancati per Belotti, ed un bilancio che recita appena 3 nelle ultime 6 gare. Questi e molti altri temisaranno dibattuti stasera ad “Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, in onda stasera lunedi 7 marzo dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro e realizzato in collaborazione con Toro.it.

Orgoglio Granata: ospiti e contatti

Appuntamento come sempre su GRP Televisione (canale 15 per chi abita a Torino, canale 13 per le altre zone del Piemonte e. dal prossimo lunedi sul canale 15 per tutti) ed in streaming su www.grp.it per il resto del mondo. Poker d’assi come ospiti stasera: le Leggenda granata Natalino Fossati e Serino Rampanti e 2 Campioni d’Italia Toro 1976: il miglior portiere della storia del Toro (con Bacigalupo) Luciano Castellini e Giuseppe Pallavicini. In studio anche 2 colonne di “Orgoglio Granata”: l’Avvocato Alex Gilardini del Toro club Sanremo e il consulente sportivo Matteo Possamai. Ovviamente in scaletta anche le “Pillole di Storia” di Fabio Milano, le statistiche di Massimo Fiandrino e Martina Anna Vannini, le pagelle di Federica Biei, le interviste realizzate a Bologna con i tifosi del Toro e tante altre sorprese.

Ad “Orgoglio Granata” scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio, e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero WhatsApp 392-022.80.20.