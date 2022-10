L’appuntamento con Orgoglio Granata è come ogni lunedì e come ogni venerdì a partire dalle ore 20.30 su Grp

La leggenda granata Natalino Fossati, il campione d’Italia Roberto Pallavicini, il mitico Roberto Cavallo, grande tifoso del Toro e sostenitore di Cairo, il Vicedirettore di Toro.it Andrea Piva, il giornalista di “one football” Renato Tubere. E ovviamente, a coadiuvare Alessandro Costa, le leggendarie Lucrezia Maritano, Laura Massobrio ed Emilia Boseica. Questi gli ospiti della puntata di stasera, 28 ottobre, di “Orgoglio Granata”del venerdì, in onda su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.25.

Orgoglio Granata: i temi della puntata

Antivigilia di Toro-Milan con grandi speranze per i tifosi granata. Perché sconfiggere i Campioni d’Italia, dopo aver espugnato Udine, consentirebbe ai giocatori del Toro di essere perdonati dai tifosi dopo il deludentissimo derby di 13 giorni fa. E magari attenuerebbe la contestazione verso Cairo, che ha creato tra i tifosi del Toro due fazioni nettamente contrapposte. Da una parte i pro-Cairo, in minoranza ma convinti delle proprie idee. Dall’altra gli anti-Cairo, più numerosi e molto amareggiati. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.