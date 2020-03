Il Museo del Grande Torino sostiene la Raccolta Fondi per i medici del Piemonte

Anche il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata sostiene i medici del Piemonte appoggiando la raccolta fondi per l’acquisto dei beni di protezione

Con l’emergenza coronavirus che prosegue, il Museo del Torino ha deciso di supportare la raccolta fondi per i medici del Piemonte. I soldi raccolti permetteranno infatti di poter acquistare i beni necessari alla loro protezione. La scarsa disponibilità impedisce di salvaguardare al meglio la salute di chi sta operando per aiutare le persone contagiate, mettendo a rischio la propria incolumità. L’appello è stato lanciato dai volontari ed i responsabii del Museo, che hanno creato un video stile Toro dove invitano a donare per vincere contro il covid-19.

Il comunicato ufficiale del Museo

Il comunicato del Museo del Torino, pubblicato sul sito: “Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, partecipa alla Raccolta Fondi in favore dell’Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri del Piemonte per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il Personale Sanitario. Chi volesse aderire può donare effettuando un bonifico a:

BANCA REALE

FILIALE di Torino Sede di Corso Siccardi n. 13

di Torino Sede di Corso Siccardi n. 13 IBAN : it51D0313801000000013284963

: it51D0313801000000013284963 Intestato a: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino.

Casusale: DONAZIONE COVID-19